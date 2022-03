La Repubblica | Sarri è a terra: “Subito spenti, così fa male”

Un tracollo totale: tecnico, tattico, mentale. La Roma vince il derby e si porta a +2 sulla Lazio. Inspiegabile quanto visto ieri, anche perché i biancocelesti hanno avuto una settimana per preparare la gara, al contrario della squadra di Mourinho. E’ stato l’atteggiamento a fare la differenza. L’episodio iniziale ha indirizzato la partita però è inaccettabile il mondo in cui la Lazio è scesa in campo. E’ questo ciò che recriminano i tifosi sui social e nelle varie radio: solo il giovane Romero viene risparmiato, entrato con coraggio e agonismo al posto di un invisibile Felipe Anderson. Immobile e Pedro hanno provato a concludere qualcosa, ma senza successo. Del resto della squadra non si salva nessuno Acerbi, dal cui errore arriva il corner dell’1-0, Luis Alberto e Milinkovic erano spenti; il serbo probabilmente ha pure giocato per più di un’ora col setto nasale fratturato. Ora c’è la sosta, anche se vista la disfatta sarebbe stato meglio tornare subito in campo. A campionato finito ci sarà una maxi rivoluzione, che non partirà dal ds perché, come confermato da lui stesso, Tare rimarrà.

Lo riporta La Repubblica.

