Rinnovo Sarri, ecco le alternative

L’incontro di Maurizio Sarri con la dirigenza della Lazio per discutere del suo rinnovo continua a slittare da tempo. Proprio per questo motivo, nell’ultimo periodo, alcuni nomi hanno iniziato a gravitare attorno alla panchina biancoceleste. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, quattro sarebbero le alternative percorribili: Vincenzo Italiano, Sergio Conceicao, Thiago Motta e Sinisa Mihajlovic. Per ora tutte le piste sono percorribili solo in via teorica in quanto non risultano avviati dialoghi con nessuno dei tecnici in questioni.

