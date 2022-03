Tifosi laziali dopo il derby: “Non scuse ma rimborsateci i 40 euro”

Eccetto poche eccezioni, è stato un weekend piuttosto negativo per i calciatori biancocelesti in prestito: male la lotta salvezza di Alaves e Mallorca in Liga, negativo il weekend anche per Zwolle e Sparta Rotterdam in Eredivisie.

In Liga ancora una sconfitta sia per Escalante che per Muriqi: la seconda consecutiva per l’Alaves, che è caduto 2-3 in casa nello scontro diretto contro il Granada. Sullo 0-1 era stato proprio Escalante, in campo per tutti i novanta minuti, a riportare il punteggio in parità grazie a un colpo di testa messo in rete sugli sviluppi di un corner. Prosegue invece la crisi di risultati del Mallorca, che ha perso 1-0 in trasferta contro l’Espanyol: novanta minuti per Muriqi, in quella che è la sesta sconfitta consecutiva in Liga per il Mallorca. In questo momento l’Alaves è penultimo a cinque punti dal Cadice quartultimo, e il Mallorca a un punto dalla quota salvezza.

In Liga 2 Jony non ha trovato il campo nell’uno a uno tra Leganes e Gijon: ospiti che restano con sei lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.

Ancora una vittoria per il Copenaghen di Denis Vavro, partito titolare e rimasto novanta minuti in campo, nella vittoria casalinga contro il Nordsjaelland. Il Copenaghen ha chiuso al primo posto la stagione regolare, e il 3 aprile inizieranno i playoff del campionato.

In Olanda è arrivata una sconfitta per lo Zwolle di Djavan Anderson, che ha perso in trasferta per 1-0 contro il Twente: novanta minuti per l’ex biancoceleste, che si è mosso nella difesa a tre. Novanta minuti in campo anche per Riza Durmisi con lo Sparta Rotterdam, nello 0-0 in trasferta contro il Nijmegen. In classifica lo Zwolle resta ultimo a tre punti dalla zona salvezza, mentre lo Sparta Rotterdam è penultimo con un punto in più rispetto allo Zwolle.

Arriviamo invece alla Serie B, dove Maistro è stato impiegato per 58’ minuti in Vicenza–Ascoli, terminata 2-0. Gli ultimi venti minuti invece per Casasola, nel successo esterno della sua Cremonese contro la Spal. Non convocato Cicerelli in Frosinone–Benevento per un problema fisico, e Adekanye in Monza–Crotone.

