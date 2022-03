Fine del Fair Play Finanziario, UEFA pronta a introdurre il salary cap

Novità per la UEFA che, come riportato dal New York Times, sarebbe pronta a introdurre un salary cap “ammorbidito”: le squadre partecipanti alle competizioni UEFA non potrebbero spendere in stipendi più del 70 per cento del proprio fatturato.

Dunque, il 7 aprile – giorno previsto per la prossima riunione Uefa – potrebbe essere abbandonato definitivamente il Fair Play Finanziario (FPF).

Il modello di riferimento, viste le regole, sarebbe la Liga più che la MLS, anche se anche in Spagna i requisiti sono più stringenti. Un elemento di rottura sarebbe dato della “punizioni” per chi non dovesse rispettare le nuove regole UEFA, come la possibilità di “retrocedere”: in sostanza, una squadra partecipante alla Champions, ove non rispettasse le nuove regole, rischierebbe di partecipare all’Europa League. Altre sanzioni potrebbero riguardare eventuali punti di penalizzazione nel modello svizzero che caratterizzerà la Champions dal 2024.

