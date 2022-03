Furio Focolari: “Hysaj è inguardabile, non può giocare in Serie A”

Furio Focolari, ex cronista Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Ecco le sue parole sulla squadra di Maurizio Sarri e sulle prestazioni del derby: “Il derby a Roma è importantissimo, lo sfottò, l’umiliazione calcistica si vivono tanto. Sarri ha avuto la cattiva idea di definirla una partita come le altre, l’ha giocata come le altre ed è venuto fuori un disastro. Il tanto criticato Inzaghi, con una squadra meno forte, a questo punto della stagione aveva 7 punti in più l’anno scorso. Come posso stimare un allenatore che si porta Hysaj dall’Empoli al Napoli, poi dal Napoli alla Lazio. Quando ho visto la formazione ufficiale con Hysaj titolare ho pensato ‘Ma è impazzito?’. Hysaj è inguardabile, non può giocare in Serie A. Il Napoli lo ha mandato via nonostante il problema a sinistra. Il famoso gioco di Sarri visto a Napoli non c’è minimamente qua a Roma. La Lazio va avanti perché ha un attaccante come Immobile che segna tutte le partite, Milinkovic-Savic che è il centrocampista più forte del campionato. Lo manderei via ma non sarà fatto perché ha un contratto e perché Lotito non ha mai pagato due allenatori. Per cui Sarri ha un contratto e rimarrà alla Lazio, da scontenti ambo i lati. Acerbi? Sono preoccupato, sta giocando veramente male. Però ha iniziato la stagione sottotono perché non andava d’accordo con Sarri. Il difensore centrale di riferimento e uno dei principali dell’Italia è stato messo in discussione”.

