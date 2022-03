Giudice Sportivo, Pedro non ci sarà con il Sassuolo: un biancoceleste entra in diffida

Sono stati pubblicati sul sito della Lega Serie A i provvedimenti del Giudice Sportivo, che hanno visto la squalifica di Pedro per la gara contro il Sassuolo: lo spagnolo era diffidato, e il giallo per proteste rimediato nel derby gli farà saltare la gara contro gli uomini di Dionisi. Entra invece in diffida Patric, ammonito per proteste contro gli ufficiali di gara.

