Roma-Lazio, tra gli spalti un tifoso speciale: Tommaso Rocchi presente al derby – FOTO

La gara non è andata di certo nel migliore dei modi, ma c’è comunque da registrare una nota positiva: la presenza sugli spalti di un tifoso speciale come Tommaso Rocchi. L’ex attaccante della Lazio infatti, domenica pomeriggio in occasione del derby ha assistito alla partita tra la gente laziale, nei Distinti Nord. Lo stesso giocatore ha postato, attraverso il suo account ufficiale Instagram, una storia che lo ritrae nel bel mezzo della coreografia: proprio lui che per tanti anni è stato l’emblema della stracittadina, nell’ultima ci teneva a non far mancare il suo sostegno tra i tifosi.

