CdS| Strakosha corteggiato dal Toro

Coloro che sono in scadenza andranno via, salvo sorprese. I più vicini all’addio solo Luiz Felipe, il quale nonostante non arrivino conferme sembrerebbe a un passo dal Betis Siviglia con la Lazio che sa già tutto, e Strakosha, che dopo un periodo di gioia ritrovata e di voci che volevano il suo rinnovo ha deluso al derby e i dubbi sul suo futuro sono tornati. Lui vuole un posto da titolare, mentre Sarri punterebbe volentieri su un nuovo numero uno: questo mette in dubbio la sua permanenza a Roma. Andranno via anche Patric e Leiva: il primo aveva stretto contatti con il Valencia già a gennaio, ma questi stessi contatti si sono protratti e quella sembra essere la sua destinazione. Per quanto riguarda il regista brasiliano, questo cullava già l’idea di poter rimanere ma un ritorno un brasile non dispiace e una proposta dalla Lazio non è mai arrivata: si cercherà un nuovo centrocampista in quella posizione. Reina anche è sul punto di andare via dalla Lazio, anche se il suo contratto si rinnoverà automaticamente in caso di qualificazione in Europa League. Un doppio addio in porta presuppone, dunque, anche un doppio acquisto tra i pali. Il Corriere dello Sport.

