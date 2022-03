Gravina: “Superlega? Se diventasse realtà, la Juventus sarebbe fuori dal campionato italiano”

Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina, ha rilasciato un’intervista alla Repubblica nella quale è tornato a parlare del caso Superlega, facendo riferimento ad un’eventuale partecipazione della Juventus.

Queste le sue parole riportare da TMW:

“Quel contratto è un’ipotesi progettuale. Se diventasse realtà, la Juventus sarebbe fuori dal campionato italiano. La Superlega è la risposta sbagliata a un’esigenza reale. Anche l’Italia deve ragionare su come migliorare la qualità del campionato e renderlo più appetibile per i mercati in espansione come quello arabo”.

