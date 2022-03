CdS| L’altro impegno di Sarri: valorizzare i giovani talenti

In Primavera 2 la Lazio non sta attraversando un buon periodo: dopo una serie di vittorie, i ragazzi di Calori stanno perdendo punti per strada e da primi della classe si sta rischiando di giocarsi anche il 2o posto. Due sono, però, le note positive in questa stagione e portano i nomi di Bertini e Floriani. I due ragazzi rispettivamente del 2002 e 2003 risultano essere due ottime prospettive e Sarri li ha già adocchiati. D’altro canto il tecnico è molto bravo a valorizzare i propri giocatori e su questo si farà affidamento. Bertini, che ha stregato anche il secondo di Sarri Martusciello, aveva preso parte già al ritiro di Auronzo: in stagione è ad un gol dalla doppia cifra (il tabellino segna 9 ma con un rigore sbagliato nell’ultima gara). Centrocampista duttile che può fare il mediano, la mezzala ma anche il trequartista. Per quanto riguarda Floriani, il terzino di buona spinta è un’altra prospettiva ha raggiunto la prima convocazione in prima squadra in questa stagione e il salto di qualità potrebbe arrivare di qui a breve. Lo riporta Il Corriere dello Sport.

