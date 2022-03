CorSera | Immobile 13 gol “ufficiali”: in azzurro meglio di Piola

Proprio contro la Macedonia, Immobile segnò la prima doppietta in Nazionale, decisiva per un 3-2 a Skopje del 2016.

Come riportato dal Corriere della Sera, stasera in palio la qualificazione per i Mondiali. Immobile con 15 gol è il miglior marcatore in attività e 18° nella all time, però 13 di quei 15 li ha segnati negli incontri ufficiali: qualificazioni europee e mondiali, più i 2 a Euro2021. E se si eliminano le amichevoli la classifica azzurra cambia notevolmente, perché Ciro ha segnato più di Toni, Vialli, Gilardino, Paolo Rossi, Graziani, Baloncieri e addirittura Piola, che di gol «ufficiali» ne fece 12 (su 30). In questa classifica, comandata sempre da Riva (a quota 27), Immobile sarebbe 9° a 13 gol insieme a Meazza e Bettega. Stasera punta a interrompere un digiuno che in azzurro dura da 6 partite e 281 giorni dopo il gol alla Svizzera allo stadio Olimpico.

