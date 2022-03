La Repubblica | Liedholm, Lenzini e Wilson: le vie del calcio

Non c’è neanche il tempo per leccarsi le ferite. Dopo la sconfitta, amarissima, di ieri sera che è valsa l’esclusione dal secondo Mondiale di fila, l’Italia deve comunque preparare la gara contro la Turchia, sconfitta dal Portogallo. La gara è in programma martedì alle 20.45 proprio in terra turca e, nonostante non abbia alcuna valenza se non per il ranking, va comunque disputata ed è per questo che oggi pomeriggio gli azzurri già si ritroveranno a Coverciano.

