La Repubblica | Vecino e gli altri affari a costo zero per la nuova Lazio

Uno accanto all’altro, a bordocampo. Maurizio Sarri e Igli Tare osservano l’allenamento della Lazio, senza i nazionali, e si confrontano. Testa sul presente -il posto in Europa va centrato- e sguardo sul futuro. Come riportato da La Repubblica, obiettivo: i giocatori in scadenza a giugno. Ghiotte occasioni da sfruttare, viste le tante operazioni da chiudere in entrata e i pochi margini di manovra a livello economico: Lotito è al lavoro per aumentare la liquidità in cassa e quindi fare in modo che il valore del relativo indice possa rientrare nei parametri che verranno stabiliti dalla Figc il 20 aprile. Metà squadra andrà via, in quattro a zero, possibile poi una cessione eccellente: la campagna acquisti-nei limiti delle risorse a disposizione- dovrà seguire le indicazioni di Sarri. Romagnoli è il primo nome, anche se bisogna ridurre la distanza tra richiesta (oltre 3 milioni di base fissa, più le commissioni) e offerta d’ingaggio. E la concorrenza della Juve fa paura. Altra condizione per prendere il difensore in scadenza contro il Milan: che vada via l’altro mancino Acerbi. Altrimenti si valuterà il centrale di destra Nkoulou, il 31enne ex Torino: anche lui si libera a giugno. Il preferito per quel ruolo, Casale del Verona, costa almeno 10 milioni. Per il centrocampo si lavora su Vecino, 30 anni, in uscita dall’Inter: Sarri lo conosce bene, lo ha allenato a Empoli. In scadenza anche Bernardeschi, che lascerà la Juve: sarebbe un nome di spessore se venisse ceduto uno dei giocatori offensivi. Solita controindicazione: chiede un ingaggio da 4 milioni a stagione. Tra le grandi suggestioni, il 34enne Mertens, ex pupillo di Sarri a Napoli. Tra quelli non in scadenza, la Lazio studia Charles De Ketelaere, 21 anni, stella del Brugge. Trequartista e mezzala, 192, è uno dei più promettenti talenti proprio del calcio belga: l’anno scorso ha fatto tremare i laziali con la traversa all’ultimo secondo della sfida decisiva di Champions all’Olimpico.

