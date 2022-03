Pubblicato lo SE European Football Index: cosa è e perché la Lazio ne fa parte

Come riportato da calcioefinanza.it, oggi Standard Ethics, agenzia di rating indipendente sulla sostenibilità, ha pubblicato un nuovo indice, lo SE European Football Index. Di questo indice fanno parte 15 tra le maggiori società di calcio europee attualmente quotate in borsa e verrà calcolato alla chiusura dei mercati di oggi 25 marzo 2022, per poi essere ufficialmente attivo dal 28 marzo 2022. I pesi dei componenti dipendono dagli Standard Ethics Rating (SER): più saranno elevati, più sarà il peso del titolo (società) nell’indice. Oltre al SER verranno valutati i dati Esg (environmental, social, governance), la rendicontazione extra-finanziaria e finanziaria, la qualità della disclosure e la disponibilità di documentazione multilingua.

Di seguito si riportano i componenti dello SE European Football Index ed i relativi Corporate SER attribuiti (tra parentesi i giudizi corrispondenti al rating):

Borussia Dortmund – EE-

Juventus – E+ (low)

– E+ (low) Ajax – E

Roma – E (very low)

– E (very low) Manchester United – E

Galatasaray – E

Besiktas – E

Lione – E

Celtic – E

Lazio – E (very low)

– E (very low) Benfica – E

Brondby – E

Fenerbahce – E-

Trabzonspor – E-

Sporting Lisbona – E-

Stando all’analisi riportata, il livello di disclosure circa i temi legati alla sostenibilità è basso: solo Borussia Dortmund e Juventus hanno livelli considerati standard, mentre Roma e Ajax sembra abbiano avviato un percorso in quella direzione.

In generale, si può dire che le squadre calcistiche quotate non presentano una rendicontazione pubblica qualitativamente alta sui temi extrafinanziari, inoltre raramente offre una adeguata traduzione in lingua inglese del proprio sito e/o della documentazione rilevante, nonostante la caratura internazionale. Non appaiono diffusi, inoltre, i principali strumenti di governance della sostenibilità: la percezione è che, a parte rare eccezioni, le società calcistiche quotate, nonostante siano coinvolte in business che vanno oltre l’ambito sportivo (merchandising, pubblicità, diritti tv…), non seguono l’esempio di altri settori economici.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: