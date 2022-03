Lazio Women, pareggio in casa contro l’Empoli Ladies

Si è disputata oggi la gara tra Lazio Women ed Empoli Ladies: si tratta del secondo incontro tra le due squadre in Serie A femminile.

Nella sfida di andata dello scorso 30 ottobre, la formazione toscana ha vinto 2-0 grazie ai gol di Oliviero e Prugna. Nel pomeriggio, le biancocelesti hanno portato a casa un punto in una partita a reti inviolate. In ottica salvezza, il pareggio non era il miglior risultato auspicabile; allo stesso tempo, però, bisogna riconoscere che la squadra di Catini è riuscita a fronteggiare un Empoli molto forte nell’attaccare gli spazi. Questo è il terzo risultato positivo per le biancocelesti che, tra l’altro, hanno sempre segnato nelle ultime sette partite di campionato. In ogni gara, le motivazioni della squadra sembrano sempre più alte e, probabilmente, nella sfida di oggi ha influito un po’ il peso del voler dimostrare il valore del gruppo.

Il rinvio della partita contro il Pomigliano, come dichiarato dalla giocatrice Noemi Visentin “non ci ha fatto bene a livello mentale. Eravamo in un momento positivo e sapere a pochi giorni che la partita non si sarebbe giocata ci ha tagliato un po’ le gambe. Era una partita importante perché poteva cambiare la nostra classifica”.

In ogni caso, il pareggio è un risultato da tenersi stretto e da cui ripartire già nel prossimo impegno in campionato contro il Napoli.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: