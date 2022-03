GdS | In Turchia Chiellini c’è. A casa Immobile, Insigne e Jorginho

L’amichevole di martedì a Konya: Verratti, Berardi e Mancini out causa infortuni. Dagli altri tre la decisione di ritornare ai club.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ieri il gruppo si è assottigliato di sei elementi. In mattinata se n’è andato Verratti, out per i postumi di una contusione alla coscia; nel pomeriggio hanno salutato il gruppo gli indisponibili Berardi e Gianluca Mancini (che aveva chiuso la gara con la Macedonia con il ghiaccio su un ginocchio). E con loro Jorginho, Immobile e Insigne, «nell’ambito di una alternanza prevista per Turchia-Italia», recita il comunicato Figc.

