Primavera 2 | Lazio-Frosinone, big match al Fersini: l’occasione giusta per ripartire

Sembrano lontani i tempi in cui la Lazio dominava in campionato: poco più di un mese fa arrivava a Terni il sesto successo consecutivo biancoceleste. Da quel momento gli uomini di Calori non hanno più trovato i 3 punti, inanellando tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro gare. Male in casa, malissimo in trasferta, come testimoniato dal 4-1 subito contro lo Spezia lo scorso weekend. Oltre al danno anche la beffa, dato che il calo biancoceleste è coinciso con la continuità trovata dal Cesena, che guida la classifica del Gruppo B a quota 47 punti: otto lunghezze di vantaggio rispetto alla Lazio ferma a 39 punti. Per i biancocelesti diventa importante ritrovarsi per non peggiorare ulteriormente la situazione, che la vede appaiata al Frosinone: i gialloblù hanno una gara in meno della Lazio, stesso discorso da fare per il Pisa quarto in classifica, che insegue a cinque punti di distanza. Sarà proprio il Frosinone la prossima avversaria, nella gara del Fersini in programma domani alle 15:00: all’andata terminò 1-1.

IL FROSINONE

Il momento di forma dei gialloblù è più che invidiabile, considerando le quattro vittorie consecutive con cui i ciociari arrivano alla gara: 14 gol fatti e zero subite nelle ultime quattro uscite stagionali, sintomo di uno stato di salute che ricorda molto il momento della Lazio di un paio di mesi fa. La difesa biancoceleste dovrà guardarsi dalle due stelle offensive dei ciociari: 17 reti per Stampete e 11 per Selvini. Il tecnico Gorgone dovrà fare a meno del difensore centrale Giordani, per il resto non dovrebbero esserci ulteriori indisponibili. E’ una gara fondamentale in ottica classifica, dato che dopo il pareggio dell’andata entra prepotentemente in ballo anche il discorso legato agli scontri diretti.

LA PROBABILE FORMAZIONE

Il mister Alessandro Calori dovrà fronteggiare l’assenza di Floriani Mussolini, che sarà assente nella gara di domani per infortunio.

Lazio (4-3-1-2): Furlanetto; Pollini, Santovito, Kane, Marinacci; Troise, Bertini, Adjaoudi; Mancino; Crespi, Tare.

