PRIMAVERA 2 | Lazio-Frosinone, Pollini: “Puntiamo alla promozione. Complimenti a Jorge Silva. Radu? Lo ammiro”

Al termine di Lazio-Frosinone, gara vinta dai padroni di casa per 2-1, il difensore biancoceleste Nicolò Pollini è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per analizzare il match del Fersini: “Successo importante che dovevamo ottenere, soprattutto alla luce dell’ultimo periodo che non è stato positivo. Abbiamo lavorato duramente come voleva il mister ed abbiamo raggiunto la vittoria. Non abbiamo ancora fatto nulla però: dobbiamo proseguire su questa strada per riportare questa maglia dove merita. È importante essere avanti al Frosinone negli scontri diretti; anche se è complicato, proveremo ad arrivare primi o comunque a posizionarci nel miglior modo possibile per i play-off. Sono contentissimo per la mia prestazione, per quella della squadra e per i ragazzi che sono andati in rete: Jorge Silva sta bene, è un ragazzo molto bravo, da quando si allena con noi ci da un grande aiuto: mi complimento con lui. Obiettivo? Vogliamo la promozione, al di là della posizione finale in campionato. Avversari? Penso solamente a noi. Il giocatore che mi ha aiutato maggiormente quando sono stato con la prima squadra? Stefan Radu; sono laziale fin da bambino, lo ammiro per quel che ha fatto con questa maglia, per quello che fa e per l’uomo che è”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: