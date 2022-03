Caldeira su Sinisa Mihajlovic: “Vincerai anche questa battaglia mister”

Il calciatore Romulo Caldeira si è aggiunto ai molti giocatori, allenatori e tifosi che hanno augurato buona fortuna a Sinisa Mihajlovic per la sua lotta. In una recente storia Instagram, il giocatore brasiliano ha scritto: “Sicuramente vincerai anche questa battaglia mister. Mi accogliesti con tutto l’amore di un padre per il proprio figlio quando arrivai in Italia, il minimo che posso fare è pregare ogni giorno perché tu possa uscirne vittorioso, come hai sempre fatto. Ahhh… chi ha già indossato questa maglia ha una forza in più”.

