FORMELLO – Immobile torna in gruppo dopo la delusione azzurra: in campo anche Cataldi

Nel pomeriggio la squadra è tornata ad allenarsi a Formello, dopo i due giorni di riposo concessi nel weekend da Maurizio Sarri. La notizia di giornata riguarda Ciro Immobile, che si è allenato con il resto del gruppo dopo essere tornato in anticipo dal ritiro dell’Italia, dopo la deludente sconfitta contro la Macedonia del Nord: è tornato in campo anche Cataldi, dopo il lavoro differenziato svolto lo scorso venerdì. Oltre ai nove nazionali, assenti oggi anche Reina, Radu, e Luiz Felipe, rientrato anche lui in anticipo dal ritiro dell’Italia per qualche acciacco di troppo. La seduta è iniziata con l’attivazione atletica, seguita da circuiti tecnici: l’allenamento si è concluso con una partitella a campo ridotto tra celesti e arancioni.

