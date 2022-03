Acquista la sedia personalizzata della Lazio firmata Sparco: ecco il codice sconto del 20%

Parlando del flop dell’Italia contro la Macedonia del Nord, Ciro Immobile continua a restare al centro della discussione. Sull’attaccante della Lazio si è espresso anche l’ex Inter Alessandro Altobelli, campione mondiale con l’Italia del 1982, che ai microfoni di Radio Radio ne ha parlato così: “Ho sempre stimato immobile perchè uno che segna 30 gol è un grande giocatore, però il calcio europeo è diverso, è più complesso. La difficoltà di Immobile non può colmarla con le qualità che ha. Ricordate Di Natale oppure Mancini stesso? Con la maglia della Nazionale non hanno fatto tanti gol: per segnare in quei livelli servono altre qualità“.

