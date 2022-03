Il Messaggero | Milinkovic, spunta l’offerta del Manchester United

Carnesecchi o Sergio Rico al posto di Strakosha, Provedel per Reina.

Come riportato da La Repubblica, la Lazio ieri sera ha approvato il bilancio semestrale al 31 dicembre 2021.

Come titolare Sarri preferirebbe il giovane Carnesecchi, capitano dell’U21 e in prestito dall’Atalanta alla Cremonese. L’alternativa è l’esperto Sergio Rico, 28 anni, di rientro al Psg dopo la parentesi al Maiorca. Poi il capitolo vice, ruolo ora di Reina. Il rapporto con lo spagnolo con potrebbe interrompersi a prescindere dalla qualificazione in Europa League, tanto che a Formello hanno preso informazioni su Ivan Provedel, 28 anni, portiere dello Spezia: a fine campionato può liberarsi a zero e anche la Fiorentina lo avrebbe messo nel mirino per assegnarli la maglia numero 12. Lo Spezia lo vuole tenere e sta trattando il rinnovo con l’agente Rava, l’inserimento della Lazio può cambiare gli scenari. Provedel guadagna circa 450 mila euro annui e il suo acquisto consentirebbe a Lotito di tagliare il monte ingaggi – una delle esigenze del club – di almeno 1,2 milioni. Per il Sassuolo rimane in dubbio Luiz Felipe, ancora out invece Radu.

