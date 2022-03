Julio Velasco su Mancini: “Lo conosco dai tempi della Lazio. Sono contento che abbia deciso di restare”

Il bilancio della Lazio dopo la sosta delle nazionali, negli ultimi tre anni

Nel 2019 la Nazionale giocò il 23 ed il 26 marzo due partite per le qualificazioni agli Europei del 2020 (poi vinti dall’Italia nel 2021): 2-0 alla Finlandia e 6-0 al Liechtenstein. La Lazio, invece, giocò il 31 marzo la sfida contro l’Inter a San Siro, un match che vide la vittoria dei biancocelesti per 0-1 grazie alla rete di Sergej Milinkovic-Savic di testa, su assist di Luis Alberto.

Sempre nelle qualificazioni europee, la sosta della Nazionale avvenne per i due match del 5 settembre 2019 (vittoria 1-3 contro l’Armenia) e del 8 settembre contro la Finlandia (vittoria per 1-2). La partita della Lazio che si giocò alla ripresa del campionato fu contro la SPAL in trasferta, ma stavolta non andò bene come la volta precedente: sconfitta per 2-1 a causa delle reti di Petagna e di Kurtic al 92′, dopo l’iniziale gol di Immobile su calcio di rigore.

Ad ottobre dello stesso anno l’Italia si impose contro la Grecia (2-0) e ancora il Liechtenstein (0-5 fuori casa): la Lazio giocò la partita di campionato contro l’Atalanta alla ripresa, stavolta allo Stadio Olimpico di Roma: 3-3 in una delle partite più rocambolesche della Lazio di Inzaghi, l’inizio della cavalcata che solo il Covid ha fermato. I biancocelesti perdevano 0-3 al primo tempo, poi la doppietta di Immobile (ultima rete su rigore al 93′) ed il gol di Correa conquistarono il pareggio.

A novembre ci fu un’altra pausa per la Nazionale per le qualificazioni europee (0-3 alla Bosnia e 9-1 all’Armenia) e nel match del 24 novembre successivo all’impegno dell’Italia, la Lazio affrontà in trasferta il Sassuolo: vittoria per 1-2 grazie alle reti di Immobile e di Felipe Caicedo al 91′.

LE SOSTE DELLE NAZIONALI DEL 2020

L’anno successivo, nel settembre 2020, l’altra pausa: pareggio contro la Bosnia in Nations League, poi vittoria per 0-1 contro l’Olanda. Il 12 settembre la Lazio vola a Milano per sfidare il Milan ma viene sconfitta per 2-0.

Ad ottobre del 2020 l’altra pausa, sempre per la Nations League (0-0 contro la Polonia ed 1-1 contro l’Olanda), con la Lazio che invece giocò contro l’Inter all’Olimpico e si impose per 3-1.

Infine novembre del 2020: 2-0 dell’Italia sulla Polonia e 0-2 contro la Bosnia. La Lazio va a Crotone e si impone per 0-2 il 21 novembre.

LE SOSTE DELLE NAZIONALI NEL 2021

Nel 2021, a marzo, l’Italia vince 2-0 contro l’Irlanda del Nord e 0-2 contro la Bulgaria nelle qualificazioni ai Mondiali (ai quali non andremo) oltre al 0-2 contro la Lituania. La Lazio il 3 aprile gioca in casa contro lo Spezia e vince 2-1 grazie alle reti di Lazzari e Caicedo.

Si arriva quindi al presente campionato: dopo le tre partite di settembre, la Lazio va a Milano ma esce sconfitta per 2-0. L’Italia gioca nuovamente a novembre ed il campionato riparte con Lazio-Juventus, partita finita 0-2 per i bianconeri.

IL BILANCIO DELLA LAZIO DOPO LA SOSTA

La Lazio, dopo le soste per le nazionali degli ultimi tre anni ha totalizzato: 5 vittorie, 3 sconfitte, 1 pareggio.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: