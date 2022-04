10 anni fa ci lasciava Giorgio Chinaglia: il ricordo della Lazio | VIDEO

Il difensore della Lazio attualmente in prestito al Piacenza Nicolò Armini, tramite le proprie storie di Instagram, ha voluto mandare un messaggio di vicinanza a Raul Moro dopo quanto accaduto ieri sera sul Gra. Nella frase dedicata all’attaccante biancoceleste anche uno sfogo contro un commento che Raul Moro ha ricevuto. “Dopo una cosa così terribile che è successa dove un ragazzo di 20 anni viene aggredito insieme al padre e senza modo per difendersi, c’è gente che si permette di dire anche determinate cose. Ma non vi vergognate, un briciolo di umanità cazzo, lo non me la prendo con voi ma con chi vi permette di scrivere ancora determinate cose e uscirne illesi. Sempre al tuo fianco fratello” ha scritto il difensore.

