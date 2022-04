CdS | Lotito e Sarri, dalla strigliata all’incontro

Claudio Lotito ha fatto visita ieri a Formello per entrare in scena su tutti i fronti. Come riporta il Corriere dello Sport, il presidente biancoceleste prima ha parlato alla squadra, di nuovo al completo dopo la pausa, unendosi alla reprimenda di Sarri. Poi ha incontrato Sarri come programmato. Il Lotito postdatato, chiusa la semestrale mercoledì sera (con un utile di 4,6 milioni dopo tre anni di passivo, ma con un indice di liquidità di -28 milioni), s’è presentato al cospetto di Mau per iniziare a parlare di futuro. I prossimi giorni aiuteranno a capire le prossime mosse di Lotito. Sfruttando l’agenda dettata dal bilancio, è riuscito a postdatare l’incontro con il tecnico, che nel frattempo ha imparato a conoscere i trucchi. L’andamento della stagione è rimasto altalenante, il derby-flop ha contribuito a sconvolgere le uniche certezze che sembravano assodate, e Lotito ha preferito tergiversare prima di rivedere Sarri. Restano 8 partite da giocare e il presidente vorrebbe poter attendere l’esito della stagione per decidere. Sarri ha un contratto fino al 2023, al di là del rinnovo o meno va deciso se ci sono le condizioni per proseguire il progetto o interromperlo. L’arrivo del tecnico dentro lo spogliatoio ha provocato uno sconvolgimento di relazioni personali e di valori, uno smarrimento delle certezze acquisite negli ultimi anni. La rivoluzione si è apprezzata a fasi alterne, per completarla c’è bisogno di sintonia tra tecnico e società innanzitutto sul mercato.

