Zaccagni nel match program: “I neroverdi sono diventati un club temuto da tutti”

La Lazio pubblica sul suo profilo ufficiale di Twitter il match program di Lazio Sassuolo. I biancocelesti domani affronteranno una delle rose più in forma del campionato, la quale dovrà però fare i conti con l’assenza del capitano Domenico Berardi, tornato non al meglio dal punto di vista fisico dalla nazionale. Per i biancocelesti è intervenuto il numero 20 Mattia Zaccagni che ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del match. Di seguito le sue parole:

Arriva il Sassuolo, che partita ti aspetti? “Andremo ad affrontare una squadra forte e ben organizzata, che ottiene risultati importanti da anni: i neroverdi sono diventati un club temuto da tutti ormai”.

Che sensazioni provi dopo il derby saltato per squalifica ed il debutto in Nazionale? “Aver saltato il derby è stata una grande delusione, mi è dispiaciuto molto non aver potuto aiutare i miei compagni in una partita cosi sentita. Per quanto riguarda la Nazionale, con il debutto contro la Turchia ho coronato il sogno di ogni bambino e sono estremamente felice per questo”.

Il Sassuolo nel destino: ai neroverdi la tua prima doppietta in Serie A ed il primo gol con la Lazio. In cosa ti senti più forte rispetto a prima? “Il Sassuolo mi porta bene, è vero: quest’anno ho già realizzato 3 gol contro gli emiliani e spero di ripetermi anche stavolta. Con Sarri sono migliorato tanto, soprattutto a livello di continuità di prestazione ed anche in zona gol. Sono però consapevole di poter fare ancora di più. A livello di squadra invece abbiamo il dovere di provare a regalarci un grande finale di campionato e ce la metteremo tutta”.

📚 È online il match program di #LazioSassuolo!

😉 All’interno l’intervista esclusiva a Mattia Zaccagni Qui per il download ➡️ https://t.co/MAPyJhdvVl pic.twitter.com/fVir9SDLOU — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 1, 2022

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: