CdS | Shock Raul Moro. Botte e auto rubata

Ciro torna e ritrova il Sassuolo di Scamacca e Raspadori

Come riportato dal Corriere dello Sport, oggi Ciro Immobile torna in campo con la sua Lazio dopo la delusione azzurra: verrà premiato come miglior giocatore della Lazio nel mese di marzo, votato dai tifosi tramite i Fan Token di Binance. Prima della gara verranno ascoltate le note di “Scarpe d’Oro“, canzone scritta dal cantautore laziale Enrico Lenni in uscita nei prossimi giorni: il cantautore ha raccolto il suggerimento di Guido De Angelis. Il brano accompagnerà una raccolta di famose canzoni dedicate alla Lazio. Dopo la delusione del Barbera, Immobile avrà di fronte il Sassuolo di Scamacca e Raspadori, sui quali Mancini sta iniziando a puntare per il futuro dell’Italia: dopo la gara con la Macedonia Immobile era deluso, attraversato da pensieri di cui Sarri ha detto qualcosa ieri in conferenza stampa, anche se Ciro alla Nazionale ci tiene, e con ogni probabilità sarà presente a giugno nella finalissima contro l’Argentina .

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: