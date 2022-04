La Lazio fa gruppo, dopo la vittoria, serata in famiglia all’Olimpico

Il giornalista di Lazio style Radio, Luigi Sinibaldi in diretta sulle frequenze biancocelesti ha svelato un retroscena curioso che riguarda la squadra. Infatti dopo la vittoria col Sassuolo di qualche minuto fa, tutti i giocatori rimarranno allo stadio insieme alle loro famiglie per passare una serata diversa accompagnata da un dj set. Un buon modo per far gruppo e continuare a coltivare la speranza Champions.

🍝 Il post partita continua con una cena in area Hospitality! Il Presidente Lotito ha augurato una buona Pasqua a tutti i dirigenti, ai calciatori ed alle loro famiglie 🐣 pic.twitter.com/Co6N1kifkf — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 2, 2022

