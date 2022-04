La Repubblica | Immobile sfida Scamacca, Sarri lo consiglia: “Lasci l’azzurro”

Il tecnico Maurizio Sarri si affida alla voglia di riscatto di Immobile, tra i più criticati dopo il disastro azzurro, per battere oggi alle 18 il Sassuolo e ripartire dopo lo stop nel derby. Come riporta La Repubblica, non vede l’ora di scendere in campo, il centravanti biancoceleste, in ballo c’è anche la corsa con Vlahovic per la classifica marcatori: sono alla pari, per adesso. A caricarlo ancora di più, la presenza all’Olimpico di Scamacca e Raspadori, considerati i suoi successori in Nazionale. Sarri ha consigliato al capitano laziale di dare l’addio all’Italia. Immobile è d’accordo, l’orientamento è quello. Oggi però conta la Lazio. In un Olimpico semivuoto, serve una prova di orgoglio per rialzare la testa dopo la sconfitta nel derby. Il Sassuolo, che ha vinto 3 degli ultimi 4 incontri con la Lazio ed è imbattuto da 10 gare di Serie A contro avversarie con più punti in classifica a inizio giornata, è senza Berardi e Maxime Lopez, un profilo apprezzato da Sarri per la mediana del futuro. Sempre se rimarrà, il Comandante. Rispetto all’allenamento di giovedì, nella rifinitura di ieri non si è visto Luiz Felipe, alle prese con un problema al ginocchio. Davanti, con Pedro squalificato, tocca a Felipe Anderson, uno dei peggiori nel derby, e Zaccagni: fresco d’esordio con la Nazionale, l’esterno all’andata a Reggio Emilia ha segnato il suo primo gol con la Lazio. Nei prossimi giorni Gravina e Sarri, ex allenatore della Juventus, saranno ascoltati dai magistrati a Roma nell’ambito dell’Inchiesta Prisma sui conti del club bianconero.

