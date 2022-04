Lazio-Sassuolo, dove guardare la sfida in tv e streaming

Dopo la sosta per le Nazionali, la Lazio tornerà in campo oggi per sfidare il Sassuolo alle ore 18:00. La rosa di Maurizio Sarri vuole recuperare dopo il ko nel derby conquistando tre punti preziosi e fondamentali per la classifica, i neroverdi invece vengono da una grande vittoria (4-1) contro lo Spezia e vogliono continuare su questa strada. La gara verrà trasmessa in esclusiva su Dazn. La partita sarà visibile accedendo alla piattaforma streaming tramite Smart Tv oppure sui dispositivi mobili tramite l’app dedicata.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: