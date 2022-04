Lazio-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Alle 18 andrà in scena all’Olimpico la sfida tra Lazio e Sassuolo valida per la 31esima giornata di Serie A. Una partita in cui i ragazzi di Sarri dovranno riuscire a superare psicologicamente una sconfitta, come quella del derby, che non li ha mai visti scendere in campo.

Queste le scelte dei due allenatori per questa gara:

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Matheus Henrique; Defrel, Raspadori, Traoré; Scamacca. All.: Dionisi

