Lazio-Sassuolo, Strakosha nel pre-partita: “Dobbiamo ripartire subito per far ritrovare l’allegria alla gente, non vogliamo subire gol”

A pochi minuti dall’inizio del match tra Lazio e Sassuolo, Thomas Strakosha è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: “Dobbiamo ripartire subito dopo la sconfitta nel derby. Abbiamo perso dei punti importanti, oggi vogliamo vincere. Dopo la nazionale ho ritrovato un gruppo che vuole riprendersi subito. Ripartiamo per far ritrovare l’allegria alla gente. Non vogliamo subire gol, loro sono molto offensivi, noi dobbiamo giocare da squadra ed essere attenti. Servirà concentrazione per portare a casa il risultato.Tanti gol in questa gara? Sicuramente gasa perché sai che avrai delle occasioni, ma spero di non subire gol”

