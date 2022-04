Lazio-Sassuolo, Tare nel pre partita: “Dopo il derby incontro severo coi giocatori”. Poi difende Immobile

Nel pre partita di Lazio-Sassuolo, valevole per la 31esima giornata di Serie A, Tare è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Abbiamo avuto un solo giorno di colloquio con la squadra perché nella sosta per le nazionali non abbiamo avuto modo. È stato un incontro severo, importante, e spero che abbiano capito che appena abbassano la guardia succede questo. Oggi hanno possibilità di tornare alla vittoria.

Penso che è una vergogna mettere immobile in discussione, la storia dice che gli ultimi 10 anni è l’attaccante più forte che c’è, lo dicono i numeri. Le aspettative sono importanti ma su tutta l’Italia. È stata una sconfitta per non solo la nazionale, ma per il covid meno calcistico e fare di Immobile un capro espiatorio è ancora più una sconfitta”.

