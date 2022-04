Primavera 2| La Lazio affronta il Benevento per riscattare il match d’andataandata

Dopo la vittoria del Fersini di domenica scorsa contro il Frosinone la Lazio torna a giocare in Primavera 2. Affronterà in trasferta il Benevento, partita in cui cercherà di vendicarsi dell’andata, dove i campani espugnarono il campo dei biancocelesti con il risultato di 0-1, a causa di un errore di Furlanetto.

Il Benevento

I campani provengono da un buon periodo con l’unica nota negativa della sconfitta per 4-0 in casa del Frosinone. Un delle 3 sconfitte che hanno caratterizzato il percorso del Benevento in questo girone di ritorno. Tre sconfitte proprio come quelle della Lazio. Entrambe sono, poi, cadute contro il Cesena subendo 4 gol. Proprio i bianconeri sembrano i destinati a concludere da primi il torneo, considerando la partita in meno rispetto ai biancocelesti e i 5 punti in più. Nelle ultime 5 partite giocate i giallorossi contano ben 10 punti, frutto di 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta.

La Lazio

La risposta al periodo negativo è stata buona: i ragazzi di Calori hanno fatto vedere una vittoria di carattere figlia di una prestazione non lucente ma in cui la volontà era quella di portarsi a casa i 3 punti. Tuttavia, come ha anche ricordato lo stesso allenatore biancoceleste, la Lazio è ancora alle prese con molte assenze, soprattutto in difesa, che ne limitano le prestazioni. Un periodo negativo a cui i ragazzi hanno dato una risposta forte trascinata da Valerio Crespi, autore di un gol importante: quello del raddoppio.

La probabile formazione

Molti sono ancora i dubbi con cui si ha a che fare, date le diverse assenze. Lecito pensare che Calori possa riutilizzare una squadra molto simile a quella scesa in campo nella vittoria contro il Frosinone.

Lazio(4-3-1-2):Moretti; Pollini, Silva, Santovito, Marinacci; Ferrante, Ferro, Bertini; Adjaoudi; Tare, Crespi.

