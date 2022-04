Tavecchio: “Immobile ragazzo d’oro, sta ai tecnici usarlo bene”

Carlo Tavecchio attuale Presidente della FIGC, si è espresso ai microfoni di soccermagazine.it, in merito alla recente esclusione dai mondiali dell’Italia. Egli ha analizzato in particolar modo l’attacco azzurro, ed ha espresso la sua opinione in merito a Ciro Immobile, prima punta titolare della Lazio, della nazionale italiana e vincitore della Scarpa d’oro 2020. Queste le sue parole in merito al bomber dei biancocelesti: “Immobile è un ragazzo d’oro. Sta ai tecnici usarlo bene e dargli quello che serve. Però è il capocannoniere, ha vinto tutto quello che doveva vincere, ha segnato una barca di goal. Quanti vorrebbero avere Immobile? E poi non si può pensare di avere solo un centravanti in Nazionale. Adesso mi sembra che abbiano ampliato, ce ne sono vari. Purtroppo non è che si può inventarli, i campioni”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: