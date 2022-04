CdS | Lazio, riscatto europeo

Nuovo sorpasso al quinto posto su Atalanta e Roma: il temuto crollo non c’è stato e i biancocelesti mandano un segnale al campionato.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la corsa all’Europa League resta ancora aperta. Lazzari e Milinkovic mettono al sicuro la gara contro il Sassuolo, che solo nel recupero accorcia con Traorè. Immobile, nonostante abbia corso per tutta la gara, non appare lucido e su di lui potrebbe aver pesato il fantasma della Nazionale.

Tuttavia, Sarri ha studiato bene la partita: un primo tempo da applausi e in cui, appena si è registrata alzando il baricentro, ha concesso spettacolo.

