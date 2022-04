Serie A, la Fiorentina batte l’Empoli e continua la corsa all’Europa

La Fiorentina batte di misura l’Empoli e continua la sua corsa verso un posto in Europa. Nel lunch match del 31esimo turno di Serie A, al Franchi la squadra di Italiano ottiene tre punti preziosi nel derby dell’Arno, grazie alla marcatura di Gonzalez (58’). Nel primo tempo la Var annulla un gol a Di Francesco per un fallo di Pinamonti su Terracciano, nella ripresa arriva la rete dei padroni di casa, dopo quella annullata a Cabral (l’arbitro Massimi vede un precedente fuorigioco di Saponara) e l’espulsione contestata di Luperto (57′) per doppia ammonizione. I viola si portano a quota 50 punti a ridosso di Lazio, Atalanta e Roma e con una gara da recuperare (contro l’Udinese).

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: