Il weekend dei calciatori della Lazio in prestito: il gol di Escalante non basta all’Alaves. Il Mallorca perde ancora, ma Sergio Rico…

Il weekend appena passato è stato piuttosto negativo per tutti i biancocelesti ceduti in prestito: l’unico a uscirne con i tre punti è stato Vavro assieme al suo Copenaghen. Male il Mallorca, malissimo l’Alaves, nonostante la rete di Gonzalo Escalante. Andiamo a vedere come è andata.

In Liga ancora una sconfitta sia per Escalante che per Muriqi: l’Alaves è caduto sul campo dell’Atletico Madrid, che ha battuto Escalante e compagni 4-1. Proprio il centrocampista di proprietà della Lazio aveva trovato il gol del momentaneo pareggio, a seguito di un colpo di testa arrivato su un cross dalla sinistra: Oblak battuto, ma soddisfazione inutile ai fini del risultato, per un Alaves che incassa la terza sconfitta consecutiva e resta all’ultimo posto in classifica. Sconfitta di misura invece per il Mallorca di Muriqi, arrivata sul campo del Getafe: novanta minuti in campo per l’attaccante del Kosovo nell’uno a zero subito in trasferta, e settima sconfitta consecutiva per il Mallorca che resta terzultimo a due punti dal Cadice. Sergio Rico, portiere di proprietà del Psg in prestito al Mallorca, più volte accostato alla Lazio in questi mesi, ha parato un calcio di rigore nel secondo tempo sullo 0-0, gesto che non è bastato ad evitare la sconfitta.

In Liga 2 non convocato Jony a causa dell’infortunio della scorsa settimana, che lo ha tenuto lontano dal campo nello 0-0 tra Burgos e Gijon: gli ospiti restano con nove punti di vantaggio sulla quota salvezza.

Prosegue la striscia positiva di risultati del Copenaghen che, grazie allo 0-1 ottenuto sul campo dell’Aalborg, resta primo in classifica a +9 dal Midtjylland: novanta minuti per Vavro, e sesto clean sheet consecutivo per il Copenaghen da quando è ripartita la Superliga danese.

In Olanda prosegue la lotta salvezza che vede coinvolte lo Zwolle di Djavan Anderson e lo Sparta Rotterdam di Riza Durmisi. Sconfitta casalinga per 0-1 per Djavan Anderson contro il G.A. Eagles: l’esterno di proprietà biancoceleste è stato i primi 64′ in campo, salvo poi essere sostituito. Solo il primo tempo invece per Durmisi, sostituito dopo l’intervallo, nell’uno a uno tra Sparta Rotterdam ed Heerenveen. La classifica vede lo Zwolle all’ultimo posto a quota 20, e lo Sparta Rotterdam terzultimo a 22, a una lunghezza di distanza dalla quota salvezza.

Concludiamo con la Serie B, dove l’unico a trovare spazio è stato Cicerelli, impiegato nella mezz’ora finale della sconfitta del Frosinone sul campo del Lecce per 1-0. Indisponibile e quindi non convocato Maistro per il match tra Ascoli e Pordenone, finito 1-0 in favore dei padroni di casa: stessa sorte per Adekanye per Crotone–Perugia, terminata 1-1. Solo panchina infine per Casasola, nella gara tra Cremonese e Reggina, terminata 1-1.

