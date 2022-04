Lazio-Sassuolo, la Serie A celebra il gol di Manuel Lazzari | VIDEO

La Lazio ha risposto presente. Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, i biancocelesti erano chiamati a reagire post sconfitta nel derby e lo hanno fatto. Sabato pomeriggio, nel secondo anticipo della 31° giornata di Serie A, la squadra di Sarri ha superato per 2-1 il Sassuolo, proseguendo nel cammino verso un posto in Europa. Protagonisti delle reti biancocelesti Manuel Lazzari e Sergej Milinković-Savić. Il profilo ufficiale Twitter della Serie A, ha voluto celebrare il grande gol del terzino biancoceleste che ha portato la Lazio sull’1-0. Il video pubblicato, che riprende l’azione della rete di Lazzari, è accompagnato dalla didascalia: “ATTENZIONE: un Manuel Lazzari in arrivo!”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO: https://twitter.com/SerieA/status/1510906449223954438?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet

