Pedro torna al centro sportivo del Barcellona per salutare i suoi ex compagni- FOTO

Come riportato da Alex Pintanel (noto giornalista spagnolo) sul suo profilo Twitter, questa mattina Pedro è andato al centro sportivo in cui si allena il Barcellona, per salutare alcuni dei suoi ex compagni di squadra. Lo spagnolo ha poi pubblicato delle foto sul suo profilo Instagram con i suoi vecchi compagni e amici, Jordi Alba, Sergio Busquets e Xavi, alcune tra le colonne portanti dello storico Barcellona.

