TMW: “Chi sarà il prossimo centravanti della Nazionale?”. I risultati del sondaggio

Binance (main sponsor dei biancocelesti) annuncia su Twitter che è il momento per i detentori dei Fan Token della Lazio, di votare il layout del poster di fine stagione. Le votazioni termineranno l’11 Aprile alle 10.00. Ulteriore iniziativa da parte della piattaforma di scambio di criptovalute, dove sempre più tifosi sono coinvolti.

❗️ ❗️ Calling all $LAZIO Token Holders!

Help @OfficialSSLazio choose the design layout for the end of season S.S. Lazio Poster here ➡️ https://t.co/WoNCkngOiR

Voting ends 11 Apr 10:00 (UTC) pic.twitter.com/nJ7KbTl7xG

— Binance Fan Token (@BinanceFanToken) April 4, 2022