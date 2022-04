La Repubblica | Il “treno” Lazzari non è più sul mercato

Domani nell’incontro con Lotito e il ds Tare Sarri ne chiederà di trattenerlo.

Come riportato da La Repubblica, Lazzari sabato è stato tra i migliori in campo: la sua esultanza dopo il gol al Sassuolo ha colpito perfino chi si occupa dei social della Serie A. Il terzino destro appare motivatissimo, vuole recuperare quel mese perduto per l’infortunio al polpaccio e non fermarsi più: Sarri sa che può contare su di lui nella volata finale per l’Europa. E domani, nell’incontro con Lotito e il ds Tare, l’allenatore ne chiederà la conferma per la prossima stagione.

A gennaio era sul mercato, si è parlato di un interesse dell’Atalanta, ora lo scenario è diverso.

Se dal Chelsea arrivasse Emerson Palmieri (che tornerebbe volentieri a lavorare con Sarri), le gerarchie sulla fascia mancina cambierebbero, ma al momento è un’ipotesi poco concreta: l’italo-brasiliano infatti è tra gli obiettivi della Juve.

Intanto, per domenica contro il Genoa dovrebbero tornare disponibili anche Luiz Felipe e Radu.

