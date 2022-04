Atalanta-Napoli, individuato il responsabile dei cori razzisti contro Koulibaly: denunciato dalla Digos

Dal punto di vista di risultati il 2021 azzurro è stato soddisfacente. L’esaltazione più grande è arrivata nel mese di Luglio con la vittoria dell’Europeo grazie alla vittoria in finale contro l’Inghilterra. Pochi giorni fa però la squadra di Mancini è stata eliminata dalla Macedonia nella semifinale per il mondiale. Sarà la seconda partecipazione consecutiva, dopo Russia 2018, alla quale la nostra selezione non parteciperà.

Nonostante la cocente delusione, l’Italia è in corsa per vincere un premio importante. Miglior squadra dell’anno, ai Laureus Sports Awards. Come riportato da Calciomercato.com, la Nazionale di Mancini rimane a sorpresa sul podio dei betting analyst, con Planetwin365 che quota a 3,25 la loro vittoria; poco più avanti i Milwaukee Bucks, campioni della Nba, primi a 2,84, mentre la squadra olimpica di tuffi cinese (sette medaglie d’oro alle Olimpiadi di Tokyo) è a 3,00. Alle spalle degli azzurri si piazza invece l’Argentina (5,00), vincitrice della Copa America, mentre a quota 7,00 chiudono il Barcellona femminile e il team Mercedes di Formula 1.

