Higuain, l’attaccante smentisce le dichiarazioni del padre: “È stato un malinteso, non mi ritiro”

Ci si avvicina sempre di più a quello che sarà il prossimo turno di Serie A, che vedrà la Lazio affrontare il genoa in trasferta. L’incontro, in programma domenica alle 12:30, sarà molto importante per entrambe le formazioni in ottica classifica. A pochi giorni dal match, la società biancoceleste ha voluto ricordare la vittoria ottenuta al Ferraris nel 2017: in quell’occasioni furono Immobile (con una doppietta) e il difensore Bastos a regalare la vittoria fuori casa alla Lazio.

Di seguito il video postato sui canali social ufficiali biancocelesti:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

