Incontro finito: ecco che cosa si sono detti Lotito e Sarri

Era in programma questa sera l’incontro tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport l’incontro sarebbe terminato con dei punti cruciali per proseguire il rapporto insieme. Da una parte, Lotito ha espresso a Sarri le esigenze di bilancio, mettendo in conto anche la cessione di un big. Dal canto suo, il tecnico toscano ha chiesto più potere decisionale sul mercato. Rimasto deluso dal fatto che nel mercato invernale è stato “tagliato” fuori da Tare. Nell’incontro non è stato trattato il tema del contratto, che Sarri rinnoverebbe solo con una maggiore presenza nella fase decisionale della campagna acquisti. Lotito ha rassicurato il tecnico, intenzionato a portare avanti il “rapporto di lavoro”.

