CdS | Luis Alberto ancora assente, Luiz Felipe è fermo

Sarri prepara il match con il Genoa senza due titolari.

Come riportato dal Corriere dello Sport, secondo giorno di fila senza allenamento per Luis Alberto. Sarri tiene in preallarme Basic per la sostituzione dello spagnolo: se non si allenerà neppure oggi, sarà out per domenica. In assenza di Luiz Felipe, che si sta sottoponendo a terapie specifiche dopo la distorsione subita ad un ginocchio, il tecnico punta su Patric accanto Acerbi.

Sarri punta a confermare la difesa anti-Sassuolo – Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic – Milinkovic e Basic saranno le mezzali. Leiva in pole su Cataldi. In avanti si ricandida Pedro su Zaccagni e Felipe Anderson. Immobile sarà al suo posto.

Arrivano due notizie dall’estero: la possibile amichevole con lo Shakhtar di De Zerby (la Lazio ha sempre smentito la notizia) e il ritorno di Muriqi, che non verrà riscattato dal Maiorca. Il giocatore kosovaro, pur giocando sempre da titolare, non segna dal 20 febbraio.

