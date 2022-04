Serie A, i giocatori con più occasioni da gol create: presenti due biancocelesti – FOTO

Secondo quanto riportato da Nicolo Schira, tramite il proprio profilo Twitter, la Lazio avrebbe offerto un contratto di tre anni a Matias Vecino, vecchio pallino di mister Sarri. Il centrocampista si svincolerà dall’Inter la prossima estate e potrebbe, così, ritrovare l’allenatore che lo ha lanciato a Empoli contribuendo a formare il giocatore che è poi diventato. Si tratterebbe di una mossa simile a quella che ha portato Hysaj a Roma, altro giocatore che Sarri aveva a Empoli, oltre agli anni con il Napoli.

