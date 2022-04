Comunicato del Bodo/Glimt contro la Roma: “Bombardano i media di falsità”

La Lazio, tramite i propri canali social, ha ricordato il trionfo di 7 anni fa contro il Napoli targato Lulic. Era l’8 aprile 2015 quando la Lazio si aggiudicò la finale di Coppa Italia vincendo a Napoli per 0-1 con gol di Lulic su assist di Felipe Anderson, ispiratissimo in quel periodo. Si tratta della prima delle due vittorie in due mesi al San Paolo con cui i ragazzi di Pioli conquistarono prima la finale e poi i preliminari di Champions League imponendosi per 2-4. “Senad Lulic ci porta in finale di Coppa Italia!” ha scritto la società biancoceleste sui propri profili social.

