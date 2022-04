Lucas Leiva e il NO alla violenza come forma di protesta nel calcio e fuori

Lucas Leiva si è espresso pochi minuti fa sul suo account Twitter, in merito alle varie aggressioni fisiche verificatesi in questi ultimi mesi nel calcio. Ha mostrato la sua contrarietà verso tali forme di protesta, lanciando un appello che si spera venga diffuso e accolto da tutto il mondo calcistico: “Le aggressioni nel calcio sono sempre più comuni. Ecco il mio supporto ai miei colleghi professionisti per gli eventi degli ultimi mesi. Qualsiasi tipo di protesta dovrebbe essere non violenta”.

Agressões no futebol estão cada vez mais comum.

Fica aqui meu apoio aos meus companheiros de profissão pelos acontecimentos nos últimos meses.

Qualquer tipo de protesto deveria ser sem violência. — Lucas Leiva (@LucasLeiva87) April 8, 2022

