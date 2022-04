CdS | Il primo nodo da risolvere per Sarri: l’erede di Leiva

La missione del marketing della Lazio: riportare la gente nel finale di stagione.

Come riportato da Il Tempo, dopo l’operazione riuscita a metà con il Sassuolo (poco meno di 15 mila i biglietti venduti), prezzi popolari anche per la prossima gara casalinga di campionato: Lazio–Torino alle ore 20.45. Per tutti i tifosi sarà possibile acquistare il biglietto di Curva e Distinti al prezzo di 10 euro, appena 20 euro per la Tribuna Tevere, che diventano 30 per la Top. Costi contenuti anche per la Tribuna Monte Mario: tagliandi a 40 euro. La vendita è partita alle 16 di ieri e andrà avanti fino al fischio d’inizio (16 aprile ore 20:45).

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: